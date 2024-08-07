Закрытие Всероссийского спортивного марафона «Сила России» пройдёт в Пскове

17:23, 07 августа 2024, ПАИ

Закрытие Всероссийского спортивного марафона сторонников «Единой России» «Сила России» пройдёт на стадионе «Машиностроитель» в Пскове 9 августа. Мероприятие начнётся в 10:00, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального отделения «Единой России».

В рамках мероприятия состоится подведение итогов марафона, награждение активных участников, демонстрация всех видов спорта, представленных в марафоне, мастер-класс и автограф-сессия с чемпионом мира и Европы по самбо Русланом Гасымовым и показательные выступления.

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