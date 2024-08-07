Кадровый центр в Великих Луках модернизируют по нацпроекту «Демография»
Ремонт межмуниципального кадрового центра начался в Великих Луках. Он проходит по программе комплексной модернизации центров занятости населения нацпроекта «Демография», сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.
Председатель регионального комитета по труду и занятости Алёна Трунова и директор областного центра занятости населения Олеся Сергеева проконтролировали ход работ. Центр расположен в помещении на первых этажах в двух домах № 10 и 12 на набережной Лейтенанта Шмидта, что отвечает требованиям по созданию доступной среды для маломобильных людей.
Рабочие подготавливают полы к заливке, отделывают стены и делают перепланировку помещений. Кроме того, демонтаж конструкций здания завершился даже раньше положенного срока.
Вместе с этим в здании станет возможным разделить потоки посетителей. Граждане не только смогут получить помощь у карьерных консультантов, но и поработать самостоятельно в зоне цифровых сервисов. Во втором здании будут размещены рабочие помещения. Также будет организован зал для проведения мероприятий.
Ремонтные работы планируют завершить в октябре, закончить объект полностью предполагается до конца года. Проект модернизации кадрового центра реализуется за счёт федеральной субсидии, она составляет порядка 20 миллионов рублей. Благодаря модернизации отделение сможет предоставить расширенное количество услуг.
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