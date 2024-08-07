Андрей Ермаков возглавил топ-15 медиарейтинга руководителей органов областной исполнительной власти

17:12, 07 августа 2024, ПАИ

Врио председателя комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков поднялся на девять позиций в июльском топ-15 медиарейтинга руководителей органов областной исполнительной власти и занял первое место с медиаиндексом 732. Рейтинг составила «Псковская правда» на основе данных СМИ из системы «Медиалогия».

В июле в Псковской области подводили итоги ЕГЭ. Андрей Ермаков докладывал о них губернатору Михаилу Ведерникову. В частности, он сообщил, что в этом году 37 выпускников сдали экзамен на сто баллов, а 200 баллов по двум предметам набрали пять выпускников.

Ознакомиться с полными данными медиарейтинга можно на сайте «Псковской правды».