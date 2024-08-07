Два миллиона рублей заплатит МВД за помощь в раскрытии похищения великолукских школьников в 2007 году

18:21, 07 августа 2024, ПАИ

Два миллиона рублей заплатит МВД за значимую помощь в раскрытии похищения двух детей в Великих Луках в 2007 году, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УМВД России.

29 января 2007 года в Великих Луках неизвестные похитили десятилетних школьников Павла Матросова и Валентину Корик. В связи с этим ведётся работа по раскрытию тяжкого преступления в отношении несовершеннолетних.

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