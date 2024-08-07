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Два миллиона рублей заплатит МВД за помощь в раскрытии похищения великолукских школьников в 2007 году

Два миллиона рублей заплатит МВД за значимую помощь в раскрытии похищения двух детей в Великих Луках в 2007 году, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УМВД России.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

29 января 2007 года в Великих Луках неизвестные похитили десятилетних школьников Павла Матросова и Валентину Корик. В связи с этим ведётся работа по раскрытию тяжкого преступления в отношении несовершеннолетних.

Звонки граждан принимаются круглосуточно и на условиях полной конфиденциальности.

Обращаться можно по телефонам (8 8112) 59-20-62, (8 8112) 59-22-33, (8 495) 031-72-14, 02 (со стационарного телефона), 102 или 112 (с мобильного телефона).

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