В Себежском районе обсудили проблемные вопросы капремонта в многоквартирных домах

18:13, 07 августа 2024, ПАИ

Встреча населения с генеральным директором Фонда капитального ремонта Псковской области Андреем Анисимовым и его заместителем Дмитрием Кочергиным состоялась в большом зале администрации Себежского района сегодня, 7 августа. Об этом пишет районная газета «Призыв».

На встрече присутствовали жители района, в числе которых старшие по жилым домам, руководители организаций, сотрудники администрации, пресса.

План капремонта в Себежском районе сформирован до 2026 года. Задолженность по собираемости взносов в районе с 1 марта 2015 года по 31 июля 2024 года составляет 19 349 135,37 рубля.

В рамках встречи обсуждены проблемные вопросы от жителей домов № 9, № 27 деревни Березка, дома № 12 на улице Матросова в Себеже, дома № 79 на улице Ленина и № 6 на улице Юбилейной в посёлке Идрица.

Вынесен вопрос о помощи семьям мобилизованных на СВО.