Студентка из Пскова стала участницей летней школы инженеров энергетики будущего в Екатеринбурге
Студентка ПИШ гибридных технологий в станкостроении Союзного государства ПсковГУ Ирина Корчагина приняла участие в Международной летней школе инженеров энергетики будущего «ИНЖиР» в Екатеринбурге. Об этом ПАИ сообщили в ПсковГУ.
Девушка занималась разработкой оптимального сценария модернизации физических и морально изношенных электросетевых активов путем оценки совокупной стоимости владения с привлечением внешних финансовых инструментов.
Всего в летней школе приняли участие 97 студентов из 34 вузов России и ближнего зарубежья.
Очная программа включала экскурсии на промышленные энергетические объекты, визионерские лекции, мастер-классы по развитию профессиональных навыков и soft-skills, образовательные лекции и лайфхак-сессию с технологическими предпринимателями.
Также студентам было предложено пройти ДПО по «Анализу и обработке данных в задачах электроэнергетики» для получения диплома.
В завершение мероприятия участники получили ценные призы, сертификаты на стажировки и льготы на поступление в магистратуру.
Михаил Ведерников: Каждый неравнодушный может помочь нашим соотечественникам из Курской области
Выставка исторической живописи «Врата Победы» открылась в Пороховых погребах Псковского кремля
Руководство ИЦ-1 и представители бизнес-сообщества обсудили вопросы взаимовыгодного сотрудничества
Студентка из Пскова стала участницей летней школы инженеров энергетики будущего в Екатеринбурге