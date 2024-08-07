Студентка из Пскова стала участницей летней школы инженеров энергетики будущего в Екатеринбурге

20:00, 07 августа 2024, ПАИ

Студентка ПИШ гибридных технологий в станкостроении Союзного государства ПсковГУ Ирина Корчагина приняла участие в Международной летней школе инженеров энергетики будущего «ИНЖиР» в Екатеринбурге. Об этом ПАИ сообщили в ПсковГУ.

Девушка занималась разработкой оптимального сценария модернизации физических и морально изношенных электросетевых активов путем оценки совокупной стоимости владения с привлечением внешних финансовых инструментов.

Всего в летней школе приняли участие 97 студентов из 34 вузов России и ближнего зарубежья.

Очная программа включала экскурсии на промышленные энергетические объекты, визионерские лекции, мастер-классы по развитию профессиональных навыков и soft-skills, образовательные лекции и лайфхак-сессию с технологическими предпринимателями.

Также студентам было предложено пройти ДПО по «Анализу и обработке данных в задачах электроэнергетики» для получения диплома.

В завершение мероприятия участники получили ценные призы, сертификаты на стажировки и льготы на поступление в магистратуру.