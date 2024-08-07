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Общество

Обеспечение населения льготными лекарствами обсудили в правительстве Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников, первый вице-губернатор Вера Емельянова и председатель комитета по здравоохранению Марина Гаращенко обсудили вопросы обеспечения жителей региона льготными лекарствами. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Льготное лекарственное обеспечение Михаил Ведерников обсудил с Верой Емельяновой и Мариной Гаращенко. Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Михаил Ведерников отметил, что в 2024 году на льготное лекарственное обеспечение предусмотрено свыше двух миллиардов рублей, из которых 1,6 миллиардов рублей – региональные средства.

Количество обращений не превышает десять в неделю в последние месяцы, что является позитивной динамикой, подчеркнула Вера Емельянова. Обеспечение лекарственными препаратами льготной категории граждан региона держится на особом контроле. В некоторых случаях применяются дополнительные меры поддержки.

Льготами на приобретение лекарственных средств пользуются более 17 тысяч человек – это федеральные льготники, 53 тысяч человек – региональные льготники. При этом число получателей выросло, в связи с увеличением выявляемости болезней на ранней стадии, что связано, в том числе и с диспансеризацией.

В продолжение встречи Михаил Ведерников поинтересовался прогнозами и рисками поставок льготных лекарств на предстоящий период.

Председатель комитета по здравоохранению назвала ситуацию по обеспечению населения региона льготными лекарствами стабильной. Она сообщила, что уже выдано препаратов на сумму более 1,5 миллиардов рублей. Это лекарства предназначены для пациентов с эндокринными, ревматоидными, онкологическими, орфанными и другими заболеваниями.

«С поставками медикаментов по направлению «онкология» проблем нет. Все препараты имеются. По части лечения сахарного диабета Росздравнадзор уведомил о прекращении поставок в РФ препаратов инсулина торгового наименования «Хумулин». Сегодня остатки препаратов по разным категориям и нозологиям имеются на срок от трёх до 12 месяцев. Расчетная потребность по дополнительным средствам на покупку льготных лекарств составляет порядка 386 миллионов рублей», – сказала Марина Гаращенко.

По решению губернатора дополнительные средства будут выделены из лимитов следующего года, что позволит обеспечить препаратами всех граждан, нуждающихся в особом лечении.

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