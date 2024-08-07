Дорожники завершили ремонт нескольких участков автодороги в Псковском районе

19:14, 07 августа 2024, ПАИ

В Ядровской волости Псковского района завершены работы по ремонту автомобильных дорог в рамках заключенного с администрацией района контракта. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Дорожники отремонтировали участок дороги Соловьи – Туховик – до деревни Пятоново (Атаки – Волженец, Волженец – Пятоново) с устройством основания и покрытия из щебеночно-песчаной смеси на площади 4200 квадратных метров и расчисткой площади от кустарника и мелколесья (100 «квадратов»).

Кроме того, отремонтирован участок дороги Волженец – Паничьи Горки – с подъездом к деревне Ерусалимка с устройством основания и подсыпкой дороги щебеночно-песчаной смесью на площади 1665 квадратных метров.