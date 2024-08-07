Туман прогнозируется местами по Псковской области ночью и утром 8 августа

19:18, 07 августа 2024, ПАИ

На территории Псковской области ожидается туман ночью 8 августа, предупредили в ГУ МЧС России по Псковской области.

«Во второй половине ночи и утром 8 августа местами по Псковской области ожидается туман с видимостью 500 м и менее», – говорится в сообщении.

В МЧС России по Псковской области также напомнили, что в условиях ограниченной видимости необходимо быть осторожным за рулём, соблюдая при этом скоростной режим. Также рекомендовано использовать светоотражающие элементы.