Туман прогнозируется местами по Псковской области ночью и утром 8 августа
На территории Псковской области ожидается туман ночью 8 августа, предупредили в ГУ МЧС России по Псковской области.
«Во второй половине ночи и утром 8 августа местами по Псковской области ожидается туман с видимостью 500 м и менее», – говорится в сообщении.
В МЧС России по Псковской области также напомнили, что в условиях ограниченной видимости необходимо быть осторожным за рулём, соблюдая при этом скоростной режим. Также рекомендовано использовать светоотражающие элементы.
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