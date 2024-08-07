Псковские судебные приставы взыскали с виновника ДТП компенсацию морального вреда

20:08, 07 августа 2024, ПАИ

Псковские судебные приставы взыскали с виновника ДТП компенсацию морального вреда. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Житель Пушкинских Гор, управляя транспортным средством, причинил тяжкий вред здоровью человека, за что был признан виновным по части 1 статьи 264 УК РФ.

Семья подала исковое заявление о возмещении морального вреда. Пушкиногорский районный суд обязал виновника ДТП возместить семье пострадавшего компенсацию морального вреда в размере одного миллиона рублей.

В отделение судебных приставов Пушкиногорского, Новоржевского и Бежаницкого районов на исполнение поступил исполнительный документ.

Должника уведомили о возбуждении исполнительного производства и разъяснили последствия неисполнения решения суда. Поскольку в добровольный срок задолженность не была погашена, судебный пристав вынес постановление о взыскании исполнительского сбора. Кроме того, судебным приставом-исполнителем был применен комплекс мер принудительного исполнения, а именно: обращено взыскание на зарплату и иные доходы должника, установлен запрет на регистрационные действия в отношении имущества, а также должник ограничен в праве выезда за пределы России.

Однако гражданин продолжил уклоняться от возврата задолженности. Следующей мерой принудительного исполнения стал арест земельного участка. Не желая расставаться с имуществом, должник погасил задолженность в размере одного миллиона рублей, а также исполнительский сбор в размере 44 тысяч 500 рублей за несвоевременную уплату.