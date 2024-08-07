Псковские судебные приставы взыскали с виновника ДТП компенсацию морального вреда
Псковские судебные приставы взыскали с виновника ДТП компенсацию морального вреда. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.
Житель Пушкинских Гор, управляя транспортным средством, причинил тяжкий вред здоровью человека, за что был признан виновным по части 1 статьи 264 УК РФ.
Семья подала исковое заявление о возмещении морального вреда. Пушкиногорский районный суд обязал виновника ДТП возместить семье пострадавшего компенсацию морального вреда в размере одного миллиона рублей.
В отделение судебных приставов Пушкиногорского, Новоржевского и Бежаницкого районов на исполнение поступил исполнительный документ.
Должника уведомили о возбуждении исполнительного производства и разъяснили последствия неисполнения решения суда. Поскольку в добровольный срок задолженность не была погашена, судебный пристав вынес постановление о взыскании исполнительского сбора. Кроме того, судебным приставом-исполнителем был применен комплекс мер принудительного исполнения, а именно: обращено взыскание на зарплату и иные доходы должника, установлен запрет на регистрационные действия в отношении имущества, а также должник ограничен в праве выезда за пределы России.
Однако гражданин продолжил уклоняться от возврата задолженности. Следующей мерой принудительного исполнения стал арест земельного участка. Не желая расставаться с имуществом, должник погасил задолженность в размере одного миллиона рублей, а также исполнительский сбор в размере 44 тысяч 500 рублей за несвоевременную уплату.
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