Руководство ИЦ-1 и представители бизнес-сообщества обсудили вопросы взаимовыгодного сотрудничества

20:25, 07 августа 2024, ПАИ

В рамках рабочего визита начальник исправительного центра № 1 УФСИН России по Псковской области Евгений Свиридов встретился с представителями крупных предприятий Великих Лук. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Евгений Свиридов в рамках рабочей встречи обсудил сотрудничество с представителями бизнеса, в частности с ООО «Великолукский мясокомбинат», ООО «Великолукский свиноводческий комплекс», ООО «ВСГЦ» Великие Луки.

Стороны обсудили вопросы трудоустройства осужденных к принудительным работам на площадках производств, условия труда и гарантии. Так, отдельное внимание было уделено вопросу предоставления работникам из числа осужденных ежегодных оплачиваемых отпусков. В настоящее время более ста лиц, содержащихся в исправительном центре № 1, трудятся в данных организациях.

В завершение встречи Евгений Свиридов поблагодарил представителей бизнеса за состоявшийся конструктивный диалог и выразил надежду на продолжение сотрудничества. По итогам визита принято решение организовать техническую проработку поступивших предложений, представляющих взаимный интерес.