Белая цапля поселилась в одном из парков Опочки

10:54, 04 сентября 2026, ПАИ

Необычную пернатую гостью заметили в парке Победы в Опочке. Белая цапля поселилась у воды, привлекая внимание посетителей парка. Как пишет газета «Красный маяк», встреча с дикой птицей стала небольшим напоминанием о том, что природа находится совсем рядом с человеком.

Посетителей просят не беспокоить цаплю и не пытаться подойти к ней слишком близко. В частности, не стоит пугать птицу вспышками телефонов – тогда у нее будет больше шансов задержаться в парке.

По наблюдениям очевидцев, гостья не отказывается от местного угощения. Основу её рациона здесь составляют небольшие карасики.

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