В Пустошке установили два новых котла для отопления
В рамках подготовки к отопительному сезону 2024-2025 годов завершены установка и пусконаладочные работы двух новых котлов для отопления многоквартирных домов на улице Московское шоссе в Пустошке. Об этом глава Пустошкинского района Юрий Кравцов сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Ремонт осуществлен за счет субсидии, выделенной правительством Псковской области.
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