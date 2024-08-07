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Общество

В Пустошке установили два новых котла для отопления

В рамках подготовки к отопительному сезону 2024-2025 годов завершены установка и пусконаладочные работы двух новых котлов для отопления многоквартирных домов на улице Московское шоссе в Пустошке. Об этом глава Пустошкинского района Юрий Кравцов сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В Пустошке установили два новых котла для отопления. Фото предоставлено администрацией Пустошкинского района

Ремонт осуществлен за счет субсидии, выделенной правительством Псковской области.

Юрий Кравцов поблагодарил губернатора Псковской области Михаила Ведерникова за оказанную поддержку.

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