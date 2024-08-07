В Пустошке установили два новых котла для отопления

23:27, 07 августа 2024, ПАИ

В рамках подготовки к отопительному сезону 2024-2025 годов завершены установка и пусконаладочные работы двух новых котлов для отопления многоквартирных домов на улице Московское шоссе в Пустошке. Об этом глава Пустошкинского района Юрий Кравцов сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Ремонт осуществлен за счет субсидии, выделенной правительством Псковской области.

Юрий Кравцов поблагодарил губернатора Псковской области Михаила Ведерникова за оказанную поддержку.