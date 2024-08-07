На проспекте Энтузиастов в Пскове будет закрыта одна из полос движения с 9 августа
В Пскове для укладки верхнего слоя асфальта на проспекте Энтузиастов будет попеременно закрываться по одной полосе движения с 9 по 15 августа. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации Пскова.
На развязке с улицей Труда будет ограничено движение транспорта. Объезд развязки предусмотрен через разворот на Сиреневом бульваре.
Ремонт дороги идёт по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».
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