Пенсионерка пострадала в результате взрыва газа в частном доме в Невеле
Возгорание частного жилого дома произошло на улице Ракетной в Невеле сегодня, 7 августа. Об этом сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».
По предварительным данным, произошел взрыв газового баллона.
Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание.
В результате пожара пострадала пенсионерка, находящаяся в доме. Ей медпомощь оказана на месте. Решается вопрос о госпитализации.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники полиции, газовая служба.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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