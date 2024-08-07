Пенсионерка пострадала в результате взрыва газа в частном доме в Невеле

21:16, 07 августа 2024, ПАИ

Возгорание частного жилого дома произошло на улице Ракетной в Невеле сегодня, 7 августа. Об этом сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

По предварительным данным, произошел взрыв газового баллона.

Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание.

В результате пожара пострадала пенсионерка, находящаяся в доме. Ей медпомощь оказана на месте. Решается вопрос о госпитализации.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники полиции, газовая служба.

Обстоятельства произошедшего выясняются.