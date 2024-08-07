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Общество

Наталья Фёдорова проверила ход ремонта в Родинской школе

Глава Псковского района Наталья Фёдорова проверила ход ремонтных работ в Родинской средней общеобразовательной школе. Об этом она сообщила на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Наталья Фёдорова проверила ход ремонта в Родинской средней общеобразовательной школе. Фото здесь и далее: со страницы Натальи Фёдоровой в соцсети «ВКонтакте»

В апреле 2024 года администрацией школы был проведен аукцион, в котором предусмотрены работы по устройству отмостки, ремонт центрального крыльца и навеса над ним, устройство пандусов и некоторые другие виды работ. По итогам аукциона с ООО «РСК Развитие» был заключён контракт.

В настоящее время подрядчиком проведено выравнивание земли во внутреннем дворе и вдоль стен здания. Завершены работы по устройству отмостки, вывезен строительный мусор.

Подрядчик приступил к ремонту центрального крыльца и навеса над ним.

Силами работников школы произведено окрашивание стен в 19 кабинетах, коридорах и рекреациях первого, второго и третьего этажей, межэтажных пространствах, столовой и спортивном зале, гардеробах и раздевалках.


Кроме того, проведены промывка и опрессовка системы отопления здания школы и электроизмерительные работы. В рамках обеспечения безопасности установлены видеодомофоны еще на двух калитках школы, усилены несколько пролетов ограждения. На выходе из пищеблока установлена металлическая дверь.

«Обратила внимание подрядчика на необходимость увеличения темпа работ, количества рабочих на площадке и соблюдения сроков. До приёмки школы к новому учебному году все работы должны быть завершены», – подчеркнула Наталья Фёдорова.

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