Самые распространённые проблемы у детей со зрением назвал врач

07:53, 08 августа 2024, ПАИ

Какие самые распространённые проблемы у детей со зрением, рассказал детский офтальмолог и профессор Игорь Азнаурян. Об этом пишет газета «Известия».

Среди них – близорукость, дальнозоркость, косоглазие и астигматизм. Кроме того, у малышей встречается непроходимость слезных путей. Наиболее же распространённым заболеванием врач назвал косоглазие.

С ним, по его словам, рождается каждый 456-й ребёнок. У взрослых же чаще всего можно встретить глаукому, катаракту и отслоение сетчатки, подчеркнул врач.