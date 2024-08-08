Самые распространённые проблемы у детей со зрением назвал врач
Какие самые распространённые проблемы у детей со зрением, рассказал детский офтальмолог и профессор Игорь Азнаурян. Об этом пишет газета «Известия».
Среди них – близорукость, дальнозоркость, косоглазие и астигматизм. Кроме того, у малышей встречается непроходимость слезных путей. Наиболее же распространённым заболеванием врач назвал косоглазие.
С ним, по его словам, рождается каждый 456-й ребёнок. У взрослых же чаще всего можно встретить глаукому, катаракту и отслоение сетчатки, подчеркнул врач.
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