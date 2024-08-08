Зарплаты псковских промышленников назвали эксперты

08:20, 08 августа 2024, ПАИ

Сколько зарабатывают сотрудники в промышленности Псковской области, выяснили аналитики. Об этом сообщает hh.ru по СЗФО.

Инженер-конструктор в регионе зарабатывает порядка 70 тысяч рублей. В СЗФО область находится на восьмом месте, уступив Ленобласти (97,1 тысячи).

А доход слесаря в Псковской области снизился на 32%, до 55 тысяч рублей. Зарплата электромонтажника в регионе составляет порядка 60 тысяч рублей.

Сервисные инженеры, в свою очередь, теперь могут рассчитывать на зарплату более 60 тысяч рублей (+20 % за год).