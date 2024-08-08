В Псковской области созрел урожай винограда
В семье Волоченских в Пыталовском муниципальном округе созрел урожай винограда. Об этом сообщает газета «Наша жизнь».
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Фото: газета «Наша жизнь»
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Фото: газета «Наша жизнь»
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Фото: газета «Наша жизнь»
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Фото: газета «Наша жизнь»
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Фото: газета «Наша жизнь»
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Фото: газета «Наша жизнь»
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Фото: газета «Наша жизнь»
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Фото: газета «Наша жизнь»
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Фото: газета «Наша жизнь»
У Антонины Волоченской в распоряжении две теплицы. В одной она выращивает интересные сорта томатов, от мелких до крупных, перцы, а во второй – виноград.
Здесь есть синий, зелёный, поздний розовый виноград, а также кишмиш.
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