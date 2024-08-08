В Псковской области созрел урожай винограда

08:43, 08 августа 2024, ПАИ

В семье Волоченских в Пыталовском муниципальном округе созрел урожай винограда. Об этом сообщает газета «Наша жизнь».



Фото: газета «Наша жизнь»



Фото: газета «Наша жизнь»



Фото: газета «Наша жизнь»



Фото: газета «Наша жизнь»



Фото: газета «Наша жизнь»



Фото: газета «Наша жизнь»



Фото: газета «Наша жизнь»



Фото: газета «Наша жизнь»



Фото: газета «Наша жизнь»

















У Антонины Волоченской в распоряжении две теплицы. В одной она выращивает интересные сорта томатов, от мелких до крупных, перцы, а во второй – виноград.

Здесь есть синий, зелёный, поздний розовый виноград, а также кишмиш.