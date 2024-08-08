Злостный уклонист от обязательных работ из Палкино на месяц отправится в тюрьму

09:32, 08 августа 2024, ПАИ

Житель Палкинского района отправится на месяц в тюрьму за уклонение от обязательных работ, сообщили ПАИ в прокуратуре муниципалитета.

Установлено, что в июне текущего года 39-летнего мужчину осудили за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде. Ему было назначено 280 часов обязательных работ. В свободное от основной работы время он должен был бесплатно заниматься общественно полезными работами.

Однако на протяжении двух месяцев мужчина регулярно без уважительных причин не занимался обязательными работами. В связи с этим его признали лицом, злостно уклоняющимся от отбывания наказания.

В итоге суд заменил жителю Палкинского района обязательные работы на реальное лишение свободы на срок 34 дня с отбыванием наказания в колонии-поселении.