Как пройдёт ярмарка мёда в Пскове, рассказала эксперт

09:42, 08 августа 2024, ПАИ

Псковичей и гостей города приглашают на ярмарку мёда, которая начнется в пятницу, 9 августа, и завершится в воскресенье, 11 августа. Ярмарка откроется в Детском парке в Пскове, сообщила начальник отдела предпринимательства и потребительского рынка администрации Пскова Наталья Васильева в программе «Место встречи» на радиостанции «7 НЕБО».

«В ярмарке участвуют только жители Псковской области: Невельский, Дедовичский, Псковский районы, а также Дно и Палкино. Это ежегодная ярмарка. Те, кто участвовал ранее, примут участие и в этом году», – пояснила эксперт.

На ярмарке можно будет приобрести не только мёд и сладости, но и сувениры от псковских мастеров: куклы, игрушки ручной работы, украшения, аксессуары из бисера и натуральных камней, сувениры с символикой Пскова, добавила она.

Кроме того, участникам ярмарки предоставят торговые места и лотки для продажи. Ничего брать с собой не нужно. Отдел предпринимательства и потребительского рынка администрации города может дать субсидию на выставочно-ярмарочную деятельность, напомнила Наталья Васильева.