До 28 градусов тепла прогнозируют в Псковской области 9 августа

10:42, 08 августа 2024, ПАИ

Переменная облачность ожидается на территории Псковской области 9 августа, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.

Синоптики прогнозируют погоду преимущественно без осадков. Будет дуть ветер южных направлений со скоростью от трёх до восьми метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью составит от +8 до +13 градусов, днём синоптики прогнозируют от +23 до +28 градусов. Атмосферное давление будет ниже нормы.