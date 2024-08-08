Псковский школьник поедет учиться во Владивосток
Тимофей Ковалёв, учащийся 10-го класса Псковского технического лицея, прошел конкурсный отбор на участие в образовательной программе в Центре «Океан» (Владивосток). Программу «Как это работает: Машиностроение» проведет Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ).
Для того чтобы попасть на программу, ребятам необходимо было написать эссе-рассуждение по теме «Машиностроение будущего» и записать видеовизитку. Тимофей стал единственным представителем Псковской области, который получил бесплатную путевку на этот образовательный модуль в один из самых популярных и крупных Всероссийских детских центров (ВДЦ) России.
Программа пройдет с 20 октября по 9 ноября 2024 г. В ней примут участие всего 19 человек из разных регионов России.
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