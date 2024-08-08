Три турнира по классическим шахматам проходят на международном фестивале в Пскове

11:02, 08 августа 2024, ПАИ

Три турнира по классическим шахматам проходят на международном фестивале «Псков-2024» в Пскове, сообщили ПАИ в Федерации шахмат Псковской области.

Контроль времени на каждом из трёх турниров составляет 90 минут и 30 секунд добавления на каждый ход.

В турнире «B2» участвуют 22 шахматиста 2014 года рождения и младше. Лидирует Мила Безменова с четырьмя очками, а на втором месте идёт Владислав Виноградов, отстающий на пол-очка.

18 спортсменов 2010 года рождения и моложе борются за награды в турнире «B1». Пока лидируют в этой гонке Савелий Козлов и Амелия Мудренина, набравшие по 3,5 очка.

В турнире «А» нет ограничений по возрасту. В нём участвует 21 шахматист из Псковской, Московской, Владимирской областей, Санкт-Петербурга и Литвы. После четырёх туров первым идёт Александр Кульнев, набравший 3,5 очка. Всего на пол-очка от него отстают Сергей Кудряшов, Алексей Мишин, Никита Виноградов и Николай Никитин.

Результаты турниров подведут 9 августа.

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