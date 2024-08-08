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Общество

Клиенты Tele2 могут заказать бесплатную проверку утечки персональных данных от «Солар»

Tele2, российский оператор мобильной связи, совместно с ГК «Солар», архитектором комплексной кибербезопасности, запустили эффективный продукт для защиты абонентов – проверку на утечки персональных данных. Услуга позволяет клиентам Tele2 получить подробный отчёт о скомпрометированных данных прямо в личном кабинете, сообщили ПАИ в пресс-службе Tele2.

Фото: пресс-служба Tele2

Клиенты могут бесплатно получить отчёт об утечках персональных данных от сервиса мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA ГК «Солар». Он автоматически соберёт данные о том, какие категории данных абонента были скомпрометированы: ФИО, телефон, почта, адрес, пароли. В отчёте также будут указаны вероятная дата утечки информации и цифровые площадки, с которых она произошла.

Информация поможет клиентам узнать о необходимости смены пароля, предотвратить взлом социальных сетей и обратить внимание на сервисы, при использовании которых следует быть особенно осторожными.

Запросить услугу можно в личном кабинете сайта или приложении «Мой Tele2» в пункте главного меню «Проверка утечки ваших данных». Отчёт формируется автоматически за несколько секунд. В личный кабинет поступит соответствующее уведомление со ссылкой на отчёт, доступный в течение 24 часов, – его можно скачать в PDF. Помимо подробной информации по запросу, пользователь получит рекомендации от экспертов Solar AURA, как защитить свои данные от мошенников.

«Многие пользователи довольно легко делятся своими данными в сети, к чему их часто побуждают выгодные предложения от компаний или обязательная регистрация на сайте для покупки товара или услуги. Мы живём в мире, где номер телефона становится уникальным идентификатором. Завладев им, мошенники и спамеры не упустят возможности использовать его в своих целях. Мы запускаем ещё один из продуктов, который позволяет защищать наших клиентов. Разработанный совместно с экспертами «Солар» сервис предупреждает клиента о том, какие данные были скомпрометированы, а значит, требуют защиты вплоть до смены почты или пароля. Косвенно результаты отчёта наверняка мотивируют клиента более осторожно делиться информацией при регистрации на сайтах и доверять её организациям крайне избирательно», – отметил директор по продукту и клиентскому сервису Tele2 Андрей Борзов.

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