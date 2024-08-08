Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

75-летний пенсионер с деменцией пропал в Великих Луках

Пропавшего 75-летнего Владимира Шестеркина разыскивают в Великих Луках, пишет Luki-News со ссылкой на городской ОМВД России.

75-летний пенсионер с деменцией пропал в Великих Луках. Фото: ОМВД России по городу Великие Луки

7 августа в 17:30 пенсионер вышел из дома на улице Гоголя, 14. В настоящее время его местонахождение неизвестно.

Мужчина страдает деменцией. Ростом он 165–167 сантиметров, среднего телосложения.

Был одет в чёрную рубашку, серую спортивную кофту на молнии, коричневые вельветовые брюки, на голове у него бейсболка чёрного цвета, а на ногах чёрные сандалии.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Владимира Шестеркина, просят обратиться в ОМВД России по городу Великие Луки по телефонам (8 811-53) 5-27-94 (дежурная часть) или 8-911-883-38-83.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












08 августа 2024

В Псковской области мужчина во дворе забил собаку топором
08 августа 2024

Мошенники используют новую схему обмана для доступа к «Госуслугам» псковичей
08 августа 2024

75-летний пенсионер с деменцией пропал в Великих Луках
07 августа 2024

Пенсионерка пострадала в результате взрыва газа в частном доме в Невеле
07 августа 2024

Карьеры обнаружили на земельном участке сельхозназначения в Псковской области
07 августа 2024

Два миллиона рублей заплатит МВД за помощь в раскрытии похищения великолукских школьников в 2007 году
07 августа 2024

Три человека пострадали в ДТП на трассе в Невельском районе
07 августа 2024

Псковичка три года притворялась сотрудницей банка, выманивая деньги у знакомой

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...