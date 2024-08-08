75-летний пенсионер с деменцией пропал в Великих Луках

11:54, 08 августа 2024, ПАИ

Пропавшего 75-летнего Владимира Шестеркина разыскивают в Великих Луках, пишет Luki-News со ссылкой на городской ОМВД России.

7 августа в 17:30 пенсионер вышел из дома на улице Гоголя, 14. В настоящее время его местонахождение неизвестно.

Мужчина страдает деменцией. Ростом он 165–167 сантиметров, среднего телосложения.

Был одет в чёрную рубашку, серую спортивную кофту на молнии, коричневые вельветовые брюки, на голове у него бейсболка чёрного цвета, а на ногах чёрные сандалии.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Владимира Шестеркина, просят обратиться в ОМВД России по городу Великие Луки по телефонам (8 811-53) 5-27-94 (дежурная часть) или 8-911-883-38-83.