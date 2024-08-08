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Культура

Здесь вам не там: как появились взорвавшие интернет ролики о Пскове

«Жизнь замечательных псковичей», «Влог тёти Тани», рубрика про местные слова и диалектизмы – всё это идеи, которыми напичкан аккаунт Pskov.online в одной из соцсетей. За год активного ведения на него уже подписались более 29 тысяч человек. Упор сделали на креатив и именно поэтому запустили несколько рубрик, которые тут же разлетелись по социальной сети. О том, как рождаются креативные идеи для роликов аккаунта, рассказала маркетолог туроператора «Атмосфера путешествий» Любовь Петрова в эфире программы «Место встречи» на радиостанции «7 НЕБО» (107.1 FM).

Скриншот со страницы аккаунта Instagram*.

Внимание на блог обратил и известный телеграм-канал «Беспощадный пиарщик», заметив, что «в эксперты по продвижению регионального туризма выбивается Псковская область».

Любовь Петрова отметила, что каждая рубрика рождается из абсолютной любви к краю: «И это вовсе не пафос. Эту большую любовь поняла, когда шесть лет жила на другом конце России. Когда я вернулась сюда, пришла в этот проект, то поняла, что моя любовь может воплотиться в креативные идеи».

* - Компания Meta, а также её платформы Instagram и Facebook признаны экстремистскими и запрещены на территории РФ.

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