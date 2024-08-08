Спартакиада предприятий и организаций стартует в Пскове 7 сентября

11:49, 08 августа 2024, ПАИ

Спартакиада предприятий и организаций Пскова стартует 7 сентября, сообщил исполняющий обязанности председателя комитета по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации Пскова Сергей Бухаров на личной странице в соцсети «ВКонтакте».

В программу спартакиады войдут фиджитал-баскетбол, мини-футбол, шахматы, настольный теннис, лазертаг, дартс и интерактивный футбол.

В соревнованиях примут участие сборные команды предприятий и организаций. На соревнования по мини-футболу допускается один игрок, не работающий на предприятии. Зарегистрироваться на состязания можно до 4 сентября.

Спартакиаду откроют соревнования по фиджитал-баскетболу 7 сентября. 26 октября начнутся заключительные старты по интерактивному футболу.

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