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Спорт

Спартакиада предприятий и организаций стартует в Пскове 7 сентября

Спартакиада предприятий и организаций Пскова стартует 7 сентября, сообщил исполняющий обязанности председателя комитета по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации Пскова Сергей Бухаров на личной странице в соцсети «ВКонтакте».

Спартакиада предприятий и организаций стартует в Пскове 7 сентября. Фото: ПАИ

В программу спартакиады войдут фиджитал-баскетбол, мини-футбол, шахматы, настольный теннис, лазертаг, дартс и интерактивный футбол.

В соревнованиях примут участие сборные команды предприятий и организаций. На соревнования по мини-футболу допускается один игрок, не работающий на предприятии. Зарегистрироваться на состязания можно до 4 сентября.

Спартакиаду откроют соревнования по фиджитал-баскетболу 7 сентября. 26 октября начнутся заключительные старты по интерактивному футболу.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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