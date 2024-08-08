Мошенники используют новую схему обмана для доступа к «Госуслугам» псковичей

12:00, 08 августа 2024, ПАИ

Телефонные мошенники используют новую схему обмана для завладения аккаунтами псковичей на «Госуслугах», сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В полицию обратился 33-летний молодой человек и рассказал, что потерял доступ к аккаунту на «Госуслугах». Он пояснил, что днём 6 августа ему позвонил неизвестный, который представился сотрудником суда. Звонивший сообщил псковичу, что ему нужно срочно получить повестку. Во время разговора пскович сообщил свои персональные данные, а затем и код из СМС-сообщений. В итоге незнакомец получил доступ к личному кабинету и заблокировал его.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 272 УК РФ.