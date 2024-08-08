Девять лет тюрьмы получил мужчина за попытку диверсии в Псковской области

12:06, 08 августа 2024, ПАИ

В Псковской области осудили мужчину за попытку диверсии, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов региона.

Мужчину осудили за сотрудничество с представителем иностранного государства для помощи в подрыве безопасности России. Также он пытался поджечь объект транспортной инфраструктуры для подрыва обороноспособности РФ.

Суд признал мужчину виновным по статье 275.1, а также части 3 статьи 30, части 1 статьи 281 УК РФ. Ему назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с ограничением свободы на один год.