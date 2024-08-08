Первенство Псковской области по шахматам стартует 24 августа

12:41, 08 августа 2024, ПАИ

Первенство Псковской области по шахматам среди юношей и девушек до 19, 17, 15, 13, 11 и 9 лет пройдёт в Печорском районе с 24 по 29 августа, сообщили ПАИ в пресс-службе Федерации шахмат Псковской области.

Соревнования пройдут по круговой системе при количестве участников не более восьми и по швейцарской системе в семь туров для других групп. Контроль времени составит 90 минут с добавлением 30 секунд на каждый ход.

Победителей и призёров наградят грамотами и медалями. Дополнительными грамотами комитета по образованию Псковской области наградят участников, занявших первое место среди районов в каждой возрастной группе, а также их тренеров.

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