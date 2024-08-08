О полезных свойствах ежевики рассказали россиянам

12:38, 08 августа 2024, ПАИ

Улучшить пищеварение и кровообращение может употребление ежевики, сообщили в Роскачестве.

По словам специалистов национальной системы мониторинга качества, ежевика содержит витамин С, который поддерживает иммунитет и помогает организму эффективнее бороться с инфекциями.

Всего 100 граммов ягод содержат порядка 15% от рекомендуемой суточной нормы клетчатки, которая нормализует работу кишечника. Антиоксиданты в ежевике защищают клетки кишечника от повреждений и снижают риск развития воспалительных заболеваний в нём, отметили эксперты.

Как показывают исследования, регулярное употребление ягод способствует снижению уровня LDL холестерина из-за содержащейся в ежевике растворимой клетчатки. Наличие калия в ягодах нормализует артериальное давление, что важно для здоровья сердечно-сосудистой системы.

Специалисты советуют употреблять около 150–300 граммов ежевики в день. Для детей порция может быть меньше, чем для взрослых, – примерно 75–100 граммов.