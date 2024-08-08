Жители Псковской области могут выиграть 15 млн рублей в конкурсе «ТопБЛОГ»

13:06, 08 августа 2024, ПАИ

Жители Псковской области могут принять участие в первом в России образовательном проекте для авторов контента «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Псковичи смогут продвинуть свои блоги на федеральной площадке, получить профессиональное развитие в медиа и подарки. Проект реализуется в рамках президентского нацпроекта «Образование». Проект «ТопБЛОГ» поможет построить карьеру в медиа и научиться работать с аудиторией в социальных сетях.

Жители Псковской области активно участвуют в проекте «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия – страна возможностей» с 2020 года: в первых трёх сезонах участниками стали 545 жителей региона, девять их них объявлены финалистами конкурса для авторов полезного контента. В 2024 году 86 жителей региона уже подали заявку в образовательную программу «Медиалаборатория» проекта «ТопБЛОГ».

Теперь для всех жителей Псковской области также открыта возможность участвовать в конкурсе «Спецноминации 2.0». Конкурсанты выполнят медиазадачи по тематическим номинациям. Принять участие смогут авторы контента с блогом от 500 подписчиков по разным отраслям и тематикам. Но социальные сети, в которых ведётся блог, должны быть разрешены в России. Участие на всех этапах конкурса является бесплатным. Каждый из блогеров сможет выбрать близкую своему контенту номинацию, связанную с кулинарией, путешествиями, наукой, экономикой, семьёй и другими сферами жизни общества.

Приз конкурса «Спецноминации 2.0» составляет более 15 млн рублей. Сюда входит участие в съёмках шоу на федеральных телеканалах, собственные рубрики на медиаплощадках, приглашения на закрытые мероприятия, стажировки и многое другое. Победителей «Спецноминации 2.0» пригласят на Всероссийский медиафорум, где они смогут лично пообщаться с популярными блогерами и представителями медиаиндустрии.

Новости о проекте «ТопБЛОГ» можно найти на официальном сайте topblog.rsv.ru, а также в социальных сетях проекта «ВКонтакте» (vk.com/topblog_rsv) и Telegram (t.me/topblog_rsv).