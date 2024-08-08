Играющая на редких этнических инструментах Мария Анисимова станет гостьей программы «Минкульт»

12:55, 08 августа 2024, ПАИ

Композитор, музыкант, играющая на редких этнических инструментах (джембе, конге, хэндпане и рамочных барабанах), Мария Анисимова станет гостем программы «Минкульт» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 8 августа, в 14:00.

Существуют ли правила игры на редких этнических инструментах и если да, то какие? Как может звучать рамочный барабан и как создаётся ритмический рисунок? Созвучны ли колокольчик Коши, варган и флейта? В каком положении лучше слушать этническую музыку? С кем в дуэте может играть или петь «этнический музыкант»?

Об этом и многом другом – в эфире программы «Минкульт» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».