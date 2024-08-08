Пропавшего в Великих Луках пенсионера с деменцией нашли живым
Пропавшего 75-летнего пенсионера, страдающего деменцией, нашли живым в Великих Луках, сообщает поисковый отряд «След».
«Найден, жив. Спасибо всем неравнодушным!» – говорится в сообщении.
Напомним, 7 августа пенсионер вышел из дома и не вернулся.
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