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Общество

В ПсковГУ разработали образовательный модуль по изучению прибалтийских языков

Учёные Псковского государственного университета создали образовательный модуль «Языки стран Балтии». Модуль могут включать в свои программы все учебные заведения страны, пишет ТАСС со ссылкой на проректора по научной работе ПсковГУ Тараса Антала.

По его словам, над созданием модуля работали сотрудники Центра прибалтийских исследований ПсковГУ. Модуль открывает возможность снять языковой барьер и запустить научные проекты по исследованию прибалтийских стран.

Новый образовательный модуль уже внедрён в ПсковГУ в программу «Филология», уточнил Тарас Антал. «Этот модуль теперь могут тиражировать и другие вузы страны. Особенность модуля ещё и в том, что специалистов по Прибалтике в стране у нас всего несколько десятков. Поэтому мы начали поиск кадров и партнёров», – пояснил он и добавил, что вуз установил отношения с Ассоциацией внешнеполитических исследований имени А. А. Громыко при МИД РФ.

Кроме того, на базе ПсковГУ создан научно-образовательный центр прибалтийских исследований. Там учёные занимаются организацией и проведением прикладных и фундаментальных исследований, разработкой новых идей и стратегий политического взаимодействия между Россией и странами Прибалтики в условиях новой геополитической реальности.

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