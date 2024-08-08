Координационный кабинет для детей с редкими заболеваниями откроют в Псковской детской областной больнице

15:14, 08 августа 2024, ПАИ

Координационный кабинет для детей с редкими заболеваниями откроется в Псковской детской областной клинической больнице. Об этом по итогам коллегии Минздрава РФ по вопросам организации работы службы материнства и детства, а также гериатрической помощи сообщила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко.

В заседании приняли участие региональный комитет по здравоохранению, а также профильные главные внештатные специалисты.

В объявленный президентом Год семьи дан старт различным программам и инициативам в этом направлении. «Мы добились определённых успехов. Обновляется инфраструктура учреждений родовспоможения и педиатрической службы. Все усилия государства сегодня направлены на восстановление рождаемости», – отметил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Особый акцент был сделан на будущих национальных проектах «Семья», «Активная и продолжительная жизнь», модернизации детского здравоохранения, проблеме сахарного диабета первого типа и детского ожирения, оказании помощи детям с орфанными заболеваниями. В частности, на базе Детской областной клинической больницы в Пскове откроется координационный кабинет для детей с редкими заболеваниями.

Также обсуждались вопросы реализации государственной политики в оказании медпомощи гражданам пожилого и старческого возраста.

«В Псковской области жители от 60 лет и старше составляют 27,8% населения. Основные усилия системы здравоохранения направлены на обеспечение комплекса профилактических, диагностических и лечебных мероприятий для продления активной и качественной жизни старшего поколения. Развитие гериатрической службы в Псковской области является одним из стратегических направлений и значительной частью исполнения национальных проектов», – отметила Марина Гаращенко.

Кроме того, представители других регионов поделились положительным опытом внедрения системы долговременного ухода, организации медпомощи в образовательных организациях и организации центров по сопровождению детей с орфанными заболеваниями.

Задать интересующие вопросы можно в личных сообщениях официального паблика комитета по здравоохранению Псковской области в соцсети «ВКонтакте».