Стартовала регистрация на Всероссийский день бега «Кросс наций»

15:36, 08 августа 2024, ПАИ

Стартовала регистрация на Всероссийский день бега «Кросс наций», который пройдёт в Великих Луках на стадионе Великолукской государственной академии физической культуры и спорта 21 сентября. Об этом ПАИ сообщили в комитете по спорту Псковской области.

Зарегистрироваться на мероприятие можно с помощью портала «Госуслуги» до 19 сентября. Напомним, что в прошлом году традиционный забег «Кросс наций» прошёл в Пскове на набережной Великой.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».