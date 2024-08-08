Подростки помогли остановить трижды судимого за пьяное вождение псковича

16:18, 08 августа 2024, ПАИ

Подростки в Пскове помогли остановить пьяного водителя, сообщили ПАИ в городской прокуратуре.

Так, 2 июня текущего года у магазина на улице Коммунальной двое подростков увидели, как на парковку подъехал автомобиль Audi, из которого вышел 38-летний мужчина и шаткой походкой направился в магазин. После возвращения из магазина мужчина сел в машину и поехал по улице Коммунальной в центр города.

Подростки сообщили об этом в отдел полиции. Благодаря этому нетрезвого водителя задержали сотрудники ГИБДД. При освидетельствовании в выдыхаемом у мужчины воздухе установлено 1, 260 мг/л паров этилового спирта. За подобные преступления он был осуждён уже трижды, в том числе к наказанию в виде лишения свободы.

Теперь мужчине грозит лишение свободы на срок до трёх лет с лишением права управления транспортными средствами до шести лет.