Подозреваемых в нанесении граффити с рекламой наркотиков задержали в Пскове
Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области пресекли деятельность организованной группы. Её участники подозреваются в размещении на фасадах зданий незаконной рекламы интернет-магазина по продаже наркотических средств и психотропных веществ. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.
По предварительной информации, двое жителей Саратова прибыли в Псков в середине июля. Более 900 незаконных граффити они нанесли в течение нескольких суток, используя заранее подготовленные трафареты. Злоумышленники действовали в ночное время, выбирая стены построек в наиболее людных местах. О каждой надписи они отчитывались организатору интернет-магазина. Подозреваемые планировали далее отправиться в другие регионы России.
Полицейские изъяли у задержанных пластиковые трафареты, баллоны с аэрозольной краской, приспособления для потребления наркотиков. Также на руках у злоумышленников оказались банковские карты, на которые им поступили деньги за преступную деятельность.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 и 228.1 УК РФ. Рассматривается вопрос о дополнительной квалификации действий фигурантов как вандализма.
Мерой пресечения для лиц, осуществляющих незаконную деятельность, избрано заключение под стражу.
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