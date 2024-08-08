Подозреваемых в нанесении граффити с рекламой наркотиков задержали в Пскове

18:31, 08 августа 2024, ПАИ

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области пресекли деятельность организованной группы. Её участники подозреваются в размещении на фасадах зданий незаконной рекламы интернет-магазина по продаже наркотических средств и психотропных веществ. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

По предварительной информации, двое жителей Саратова прибыли в Псков в середине июля. Более 900 незаконных граффити они нанесли в течение нескольких суток, используя заранее подготовленные трафареты. Злоумышленники действовали в ночное время, выбирая стены построек в наиболее людных местах. О каждой надписи они отчитывались организатору интернет-магазина. Подозреваемые планировали далее отправиться в другие регионы России.

Полицейские изъяли у задержанных пластиковые трафареты, баллоны с аэрозольной краской, приспособления для потребления наркотиков. Также на руках у злоумышленников оказались банковские карты, на которые им поступили деньги за преступную деятельность.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 и 228.1 УК РФ. Рассматривается вопрос о дополнительной квалификации действий фигурантов как вандализма.

Мерой пресечения для лиц, осуществляющих незаконную деятельность, избрано заключение под стражу.