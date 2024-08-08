Стала известна афиша фестиваля «Граинская сторона» в красногородском Платишино
Фестиваль «Граинская сторона» пройдёт уже в третий раз в Платишино Красногородского муниципального округа 18 августа. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного центра народного творчества.
По словам организаторов, гости фестиваля смогут услышать, как «поют» гусли звончатые на земле Псковской, как сберегают гусельную традицию творческие коллективы и отдельные исполнители, как живёт наследие псковских старообрядцев.
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