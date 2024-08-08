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Общество

Стала известна афиша фестиваля «Граинская сторона» в красногородском Платишино

Фестиваль «Граинская сторона» пройдёт уже в третий раз в Платишино Красногородского муниципального округа 18 августа. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного центра народного творчества.

Стала известна афиша фестиваля «Граинская сторона». Фото: организаторы

По словам организаторов, гости фестиваля смогут услышать, как «поют» гусли звончатые на земле Псковской, как сберегают гусельную традицию творческие коллективы и отдельные исполнители, как живёт наследие псковских старообрядцев.

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