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Общество

Наталья Фёдорова с рабочим визитом посетила Талабские острова

В ходе рабочей поездки на Талабские острова глава Псковского района Наталья Фёдорова провела встречу с жителями муниципалитета. Как прошла встреча, рассказала глава района в своих соцсетях.

Старший дознаватель ГУ МЧС по Псковской области Мария Кирсанова провела инструктаж с жителями под подпись. Обсудили, каким образом на островах минимизировать риски возникновения пожаров. Были учтены предложения жителей, по ним будет организована работа, включая проведение учений и оповещение об угрозах.

Кроме того, замначальника полиции по охране общественного порядка ОМВД России по Псковскому району Виктор Романов провёл профилактическую беседу с гражданами, предоставил контактные телефоны для подачи заявлений и призвал к фотофиксации правонарушений для более оперативного реагирования.

Что касается вывоза ТКО, все озвученные людьми вопросы будут направлены новому регоператору, отметила Наталья Фёдорова. На следующий сход граждан планируется пригласить представителя компании «Экогрупп» для обсуждения проблемных моментов. Кроме того, с энергетиками обсудят сроки и принятые от граждан заявки.

Наталья Фёдорова пообещала проработать с региональным комитетом по здравоохранению вопрос о возможности продажи лекарств первой необходимости в ФАПе на острове и график приема медицинского работника.

«Отработали личные обращения граждан. Также на острове работал комитет по муниципальному контролю, специалисты занимались вопросом исполнения правил благоустройства на межселенной территории. Осмотрели ремонтные работы, которые ведутся в Туристско-краеведческом центре. Встретились с подрядчиком, обсудили детали. В скором времени основные работы будут завершены.
По итогам общения договорились о следующей встрече с учтенными предложениями», – сказала Наталья Фёдорова.

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