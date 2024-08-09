Штрафы за опасное вождение могут ввести в России уже в 2025 году

07:19, 09 августа 2024, ПАИ

Штрафовать водитель за опасное вождение могут начать уже с 2025 года. Госдума рассмотрит соответствующий законопроект в осеннюю сессию, пишут «Известия».

Опасное вождение включает в себя отказ уступить дорогу автомобилю с преимущественным правом движения, перестроение во время интенсивного движения, когда заняты все полосы, несоблюдение безопасной дистанции и бокового интервала, а также препятствование обгону и резкое торможение, если оно не требуется для избежания ДТП.

При однократном нарушении этих требований водителю грозит штраф от трех до пяти тысяч рублей. При повторном нарушении водителю будет грозить лишение прав от одного до трёх месяцев.

«С учётом положительного заключения правительства рассчитываем, что он будет принят и новые нормы начнут действовать уже со следующего года», – рассказал один из авторов законопроекта, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Он отметил, что с момента появления в ПДД понятия «опасное вождение» санкций за него не существует.

«Этот правовой пробел необходимо устранить, так как инциденты с опасным вождением в стране происходят регулярно. Есть лихачи с машинами, оснащенными мощным двигателем, которые любят поиграть в шашечки на дороге или подрезают других водителей, провоцируя аварии и создавая угрозу жизни другим участникам дорожного движения», – сказал Ярослав Нилов.

Ранее правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала проект закона о введении административной ответственности за опасное вождение.