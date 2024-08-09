Пантелеймон Кочанник наступил по народному календарю
Память святого великомученика Пантелеимона отмечается сегодня, 9 августа, пишет calend.ru.
На Руси святому Пантелеимону, которого также называли Палием, молились об излечении от болезней. В этот день знахари ходили за лечебными травами. При этом сегодняшний день считался несчастливым. Люди говорили: «Кто на Палия работает, у того гроза спалит хлеб»; «Палий – пали копны».
Одно из прозвищ Пантелеймона – Кочанный или Кочанник – связано с завиванием капустных вилков в это время. Было принято доставать из кладовых прошлогоднюю капусту и печь пирожки из слоеного теста. О капусте сложено множество пословиц и поговорок: «Хлеб да капуста лихого не допустят»; «Ельник, березник чем не дрова? Хрен да капуста чем не еда?»; «Без капусты брюхо пусто».
Кроме того, на Пантелеймона справляли «заживный праздник». С полей в церковь приносили колосья и освящали их. Затем их хранили в избе.
Иммунолог-аллерголог Паршина рассказала о безопасном хранении продуктов в холодильнике
Грибной рекорд: почти пять тысяч боровиков за один поход удалось собрать в лесу Псковской области