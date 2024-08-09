Иммунолог-аллерголог Паршина рассказала о безопасном хранении продуктов в холодильнике

07:58, 09 августа 2024, ПАИ

Как правильно хранить продукты в холодильнике, рассказала врач – иммунолог-аллерголог, заведующая отделением аллергологии и иммунологии НКЦ № 2, младший научный сотрудник ФГБНУ РНЦХ имени академика Б. В. Петровского Евгения Паршина. Об этом пишет «АиФ».

Она отметила, что в холодильнике могут жить бактерии, в том числе опасные для здоровья. В частности, в холодильнике могут быть сальмонелла, листерия, кишечная палочка, клостридии. Их источником часто являются сырое мясо, птица, яйца, морепродукты, немытые свежие овощи, непастеризованное молоко, молочные продукты.

При этом такие бактерии не выдерживают высоких и низких температур, поэтому хранить скоропортящиеся продукты нужно обязательно в холодильнике на расстоянии друг от друга, а при готовке обязательно провести тщательную термообработку.

По словам специалиста, хранить продукты нужно обязательно строго в соответствии со сроком годности. Обязательно хранить продукты не дольше, чем это прописано на упаковке. Остатки еды нужно употребить в течение 48 часов, а пищу домашнего приготовления можно хранить чуть дольше, но не более 72 часов после приготовления.

Кроме того, следует обязательно следить за гигиеной самого холодильника. Не стоит его перегружать. Продуктам будет сложно выдержать товарное соседство. Кроме того, из-за перегруза холодильник может работать и охлаждать не так, как нужно.

Также следует регулярно размораживать и мыть холодильник. Чтобы очистить патогены со стенок, стоит использовать дезинфицирующие растворы. Кроме того, можно повесить специальные освежители воздуха для холодильников.

Необходимо следить и за влажностью внутри прибора. Нельзя ставить в него горячую или теплую еду – это увеличит температуру внутри холодильника.