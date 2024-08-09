Великолукский межрайонный сосудистый центр переведут в статус регионального
Первичное сосудистое отделение филиала «Великолукский межрайонный» переведут в статус регионального сосудистого центра. Соответствующий приказ размещён на портале правовой информации Псковской области.
Эта мера принята для обеспечения доступности и качества медицинской помощи пациентам с острыми формами болезней кровообращения, уточняется в документе.
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