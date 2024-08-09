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Культура

Потомки дворян Вохиных передали картину XIX века Псковскому музею

Потомки дворянского рода Вохиных-Булаевских передали картину XIX века Псковскому музею-заповеднику. Принимала подарок генеральный директор музея Светлана Мельникова, сообщили ПАИ в пресс-службе музея.

Потомки дворян Вохиных передали картину XIX века Псковскому музею. Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Старинный семейный портрет хранился в семье и передавался из поколения в поколение. Поскольку реликвия имеет ценность для Пскова в целом и у семьи нет подходящих условий для хранения, а также возможности обращаться к реставраторам, картину решили подарить музею, отметили в пресс-службе.

Как рассказали потомки Вохиных-Булаевских, портрет написан неизвестным художником примерно в 1890 году. На нём изображен один из представителей рода. Однако проблема в том, что до сих пор не удалось установить, кто именно. Поэтому сотрудники музея будут определять личность изображённого на картине и точную дату написания. В музее-заповеднике уже есть архив документов, связанных с дворянским родом Вохиных-Булаевских.

Музей обладает достаточно большим предметным фондом рода Вохиных. Всего в коллекции насчитывается более 300 предметов. Так, портреты Василия Федоровича Вохина (XIX век) и Александры Петровны Вохиной (XIX век) представлены в Картинной галерее. А часть переданных предметов, среди которых родовая печать и кубок из кокосового ореха с выгравированными портретами героев Отечественной войны 1812 года Кутузова, Витгенштейна и Платова, можно увидеть на выставке во Дворе Постникова «Чести своей никому не отдам», отметили в пресс-службе.

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