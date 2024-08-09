Псковичей приглашают принять участие в конкурсе от «Росмолодёжь. Гранты»

11:18, 09 августа 2024, ПАИ

На форуме «Мы помним» будет проходить грантовый конкурс от «Росмолодёжь. Гранты». Участники форума могут получить грант в размере до миллиона рублей, сообщили ПАИ организаторы.

Участниками грантового конкурса могут стать граждане РФ от 18 до 35 лет включительно. Один человек может подать несколько заявок в разных номинациях: «Объединяй» – проекты, направленные на международное сотрудничество, «Вдохновляй» – поддержка творческих инициатив, «Делись опытом» – передача опыта молодому поколению и наставничество, «Помни» – проекты, направленные на сохранение исторической памяти, «Мы вместе» – поддержка и развитие добровольчества.

Срок подачи заявки гранта – до 5 сентября этого года на сайте grants.myrosmol.ru/auth/login.

Форум «Мы помним» пройдёт с 11 по 13 сентября в загородном отеле «Плесков» в Печорском округе. Чтобы стать участником, нужно подать заявку до 1 сентября на сайте grants.myrosmol.ru/auth/login.