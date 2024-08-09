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Спорт

Чемпионат и первенство Псковской области по баскетболу 3x3 пройдут 10 августа

Чемпионат и первенство Псковской области по баскетболу 3x3 пройдут на стадионе «Машиностроитель» 10 августа. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил председатель Псковской региональной федерации баскетбола Матвей Петров.

Фото: ПАИ

Соревнования пройдут в пяти возрастных категориях. За награды поборются 35 мужских и женских команд из восьми муниципалитетов Псковской области. Начало в 12:00.

Отметим, что чемпионат и первенство приурочены к празднованию Дню физкультурника.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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