Чемпионат и первенство Псковской области по баскетболу 3x3 пройдут 10 августа

11:19, 09 августа 2024, ПАИ

Чемпионат и первенство Псковской области по баскетболу 3x3 пройдут на стадионе «Машиностроитель» 10 августа. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил председатель Псковской региональной федерации баскетбола Матвей Петров.

Соревнования пройдут в пяти возрастных категориях. За награды поборются 35 мужских и женских команд из восьми муниципалитетов Псковской области. Начало в 12:00.

Отметим, что чемпионат и первенство приурочены к празднованию Дню физкультурника.

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