Велосипедистка пострадала в ДТП с участием «газели» в Пскове

12:00, 09 августа 2024, ПАИ

Велосипедистка попала в ДТП с участием «газели» в Пскове, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

ДТП произошло на улице Металлистов у дома № 29. 43-летняя женщина госпитализирована в медучреждение.

На месте работают бригада скорой помощи, спасатели АСС, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.