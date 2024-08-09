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Происшествия

Велосипедистка пострадала в ДТП с участием «газели» в Пскове

Велосипедистка попала в ДТП с участием «газели» в Пскове, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Фото здесь и далее: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

ДТП произошло на улице Металлистов у дома № 29. 43-летняя женщина госпитализирована в медучреждение.

На месте работают бригада скорой помощи, спасатели АСС, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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