Велосипедистка пострадала в ДТП с участием «газели» в Пскове
Велосипедистка попала в ДТП с участием «газели» в Пскове, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
ДТП произошло на улице Металлистов у дома № 29. 43-летняя женщина госпитализирована в медучреждение.
На месте работают бригада скорой помощи, спасатели АСС, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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